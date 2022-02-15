Посольство Индии призвало сограждан временно покинуть Украину Фото: REUTERS

Посольство Индии в Киеве призвало своих граждан временно уехать с Украины в связи с ситуацией вокруг республики. Призыв адресован, прежде всего, индийским студентам.

«В связи с неопределенностью нынешней ситуации на Украине граждане Индии, особенно студенты, чье пребывание не является необходимым, должны рассмотреть возможность временного отъезда. Гражданам Индии рекомендуется избегать всех необязательных поездок на Украину и внутри Украины», – сказано в Facebook индийского посольства.

Как отмечается в заявлении, дипломатическое представительство продолжить работать в обычном режиме и предоставит все услуги гражданам Индии на Украине.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен вновь призвал американских граждан немедленно покинуть Украину, отметив, что Вашингтон продолжает сокращать состав своего посольства в Киеве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров не исключил эвакуации неосновного состава российского дипломатического персонала из Украины в связи с аналогичными действиями некоторых западных стран.