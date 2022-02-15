Постпред Чижов: Россия не будет предпринимать действий по Украине, если ее не спровоцируют

Постпред России при ЕС пообщаел ответить на провокации Украины Фото: REUTERS

Россия не будет предпринимать каких-либо действий в отношении Украины, если Киев сам ее на это не спровоцирует, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Если украинцы нападут на Россию, не удивляйтесь, что мы ответим. Или если начнут нагло убивать российских граждан где-либо – в Донбассе или еще где», – сказал дипломат в интервью газете The Guardian.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент США Джо Байден во время участия в видеоконференции с лидерами западных стран, Европейского союза и НАТО назвал датой «вторжения» России на Украину 16 февраля 2022.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой утверждается, что «нападение» России на Украину» произойдет 15 февраля 2022. Эту информацию изданию сообщили некие чиновники, чьи имена, должности и национальная принадлежность не раскрываются.

Напомним, Россия не раз заявляла, что у нее нет планов «нападать» на Украину, а РФ не угрожает ни ей, ни другим странам. Постпред России в ООН Василий Небензя подчеркивал, что страны Запада так и не привели никаких доказательств приписываемых России намерений вторгнуться на Украину.