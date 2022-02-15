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Политика15 февраля 2022 7:08

Уехавший из Украины Ринат Ахметов вернется в Мариуполь

Бизнесмен намерен прибыть в город 16 февраля 2022 года
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Ринат Ахметов

Ринат Ахметов

Фото: Кадр видео

Предприниматель Ринат Ахметов вернется на Украину. Об этом рассказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова.

По ее словам, Ринат Ахметов прибудет в Мариуполь в среду, 16 февраля 2022 года.

"Ринат Ахметов в среду будет в Мариуполе", - заявила Терехова.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинский президент Владимир Зеленский заявил о существовании большой проблемы с олигархами, которые покидают страну. По его словам, "они сами вынесли себе приговор".

Кроме того, в понедельник, 14 февраля, Зеленский призвал депутатов Верховной рады, которые выехали за границу, в течение суток вернуться на Украину. Он подчеркнул, что власть должна своим примером подавать сигналы гражданам к единству.

Напомним, в январе 2022 года Ринат Ахметов оказался на 190-м месте в рейтинге 500 самых богатых людей планеты. Его состояние оценивают в 11,7 млрд долларов.