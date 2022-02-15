Россиянам советуют отказаться от отдыха в Таиланде из-за проблем с ПЦР-тестами

Туроператоры советуют выбрать альтернативу варианту отдыха в Таиланде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Турагенты не рекомендуют россиянам отдыхать в Таиланде из-за дополнительных антиковидных ограничений, а также высокой доли положительных ПЦР-тестов. Об этом сообщает "Коммерсант". По информации издания, некоторые туроператоры даже перестали подтверждать бронь в эту страну. В качестве альтернативы предлагают рассмотреть другие направления, например Турцию, Египет, ОАЭ, Доминиканскую Республику или Кубу.

По данным Ассоциации туроператоров России, у 18,72% российских туристов в Таиланде выявили коронавирус. Это может говорить, как о высоком уровне заболеваемости в стране, так и о повышенном уровне ложноположительных результатов, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, заболеваемость среди российских туристов в других странах значительно ниже.

Также в АТОР предупредили, что в случае выявления коронавирусной инфекции у туриста, на него лягут все расходы на прохождение карантина в гостинице. Они могут превысить 200 тысяч рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Таиланда с 1 февраля 2022 года отменили карантин для туристов, полностью вакцинированных от коронавируса, в рамках программы Test & Go.

С 1 февраля все привитые от коронавируса, в том числе вакциной "Спутник V", желающие въехать в Таиланд, должны иметь сертификат о вакцинации на английском языке, страховку, подтверждение бронирования отеля, а также заранее оплатить два ПЦР-теста, которые необходимо сдать на первый и пятый день пребывания в стране.

Россиянам также потребуется предоставить справку с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным не ранее чем за 72 часа до вылета из России.