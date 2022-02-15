В Госдуме рекомендовали принять законопроект о безвизовом въезде в Россию на финал Лиги чемпионов Фото: сайт УЕФА

Комитет Государственной думы по физкультуре и спорту рекомендовал принять законопроект о безвизовом въезде в Россию на финал футбольной Лиги чемпионов.

Как заявил на заседании председатель комитета Дмитрий Свищев, документ рекомендован к принятию в первом чтении. Законопроект предусматривает установить особенности въезда в Россию и выезда, обеспечение безопасности, транспортом, размещения, а также осуществления торговой деятельности и продажи входных билетов.

Напомним, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил не переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Таким образом, в организации опровергли информацию британских СМИ о переносе главного матча турнира.

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Газпром Арена» 28 мая 2022 года. Санкт-Петербург выделит около 300 миллионов рублей на проведение решающей игры. Для болельщиков будет организована праздничная часть не только на самом стадионе, но и на Дворцовой площади.