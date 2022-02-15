В России 15 февраля 2022 выявлен 166 631 случай заболевания коронавирусом

В России за сутки выявлен 166 631 случай заболевания коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в России выявлен 166 631 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве, где заболели 8 160 человек. Второе место по количеству заразившихся занимает Санкт-Петербург – там был инфицирован 7 091 житель, на третьем месте Московская область – 4 262 новых пациента.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировано 704 летальных исхода, а полностью выздоровели 137 881 человек. Таким образом, по состоянию на 15 февраля 2022 общее количество заразившихся коронавирусом за все время пандемии в России достигло 14 480 586. Жертвами COVID-19 стали с начала пандемии 341 635 человек, а выздоровели 11 470 925 пациентов.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России было выявлено 180 456 случаев заражения коронавирусом.