Суд заочно арестовал лидера украинской неонацистской группировки МКУ* Егора Краснова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Басманный суд Москвы заочно арестовали основателя украинской неонацистской группировки МКУ* Егора Краснова. Его обвиняют в убийстве.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Краснову меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или выдачи в России», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Басманного суда столицы.

Как писал сайт kp.ru, по данным следствия, гражданин Украины Егор Краснов, являясь организатором группировки МКУ*, переписываясь в соцсетях с россиянином Алексеем Нарзяевым, убедил его совершить два убийства по экстремистским мотивам. С учетом психического заболевания Нарзяева в январе 2021 года Московским областным судом вынесено постановление о применении к нему принудительного лечения.

В марте 2021 были задержаны полтора десятка сторонников экстремистской организации, созданной неонацистом из Украины Красновым. Они причастны к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.

*Запрещенная в России террористическая организация