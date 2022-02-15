Число злостных неплательщиков в России достигло рекордных 8,6 млн

ФССП удалось взыскать с должников 185,2 млрд рублей в 2021 году Фото: Иван ВИСЛОВ

За 2021 год в России прибавилось 1,6 миллиона злостных неплательщиков. Теперь их число достигло 8,6 млн, что является рекордом за всю историю ведения статистики. Об этом сообщает газета "Известия".

Именно столько исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков возбудила Федеральная служба судебных приставов.

Сумма, которую задолжали банкам, увеличилась на 40 млрд рублей, достигнув 1,1 трлн рублей.

Наибольшие долги зафиксированы в Краснодарском крае (582 тысяч рублей), Башкирии (452 тысяч рублей) и Красноярском крае (390 тысяч рублей). В пятерку антирейтинга также входят Свердловская (343 тысяч рублей) и Челябинская (323,6 тысяч рублей) области.

В общей сложности за прошлый год ФССП удалось взыскать с должников 185,2 млрд рублей, что также превышает показатели 2020 года, когда было взыскано 142,8 млрд рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, приставы завели в отношении мессенджера Telegram новые дела о принудительном взыскании штрафов на общую сумму в 9 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию.

Согласно банку данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на основании решения Таганского суда Москвы от 8 февраля 2022 года в отношении Telegram возбуждены два дела.