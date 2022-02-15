ЛДПР призвала журналистов не публиковать слухи о состоянии здоровья Жириновского

Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская политическая партия ЛДПР призывает средства массовой информации прекратить публиковать слухи и домыслы о состоянии здоровья лидера либерал-демократов Владимира Жириновского. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по здравоохранению Сергей Леонов на брифинге во вторник, 15 февраля 2022 года.

"Мы обращаемся к СМИ, которые дорожат репутацией, с просьбой прекратить публикацию слухов и домыслов о состоянии здоровья Владимира Жириновского. Вся фракция ЛДПР категорически осуждает подобные провокации", - подчеркнул Леонов, уточнив, что до сих пор ни один "анонимный источник" не сообщил журналистам правдивой информации о здоровье Жириновского.

По словам Леонова, состояние лидера ЛДПР оценивается как стабильное. Несмотря на заболевание Жириновский продолжает руководить партией, уточнил депутат.

"Мы рассчитываем, что уже скоро он лично выступит перед вами и ответит на все вопросы", - заявил народный избранник.

Как ранее писал сайт kp.ru, ЛДПР заявила о прекращении сотрудничества с изданиями, которые публикуют недостоверную информацию о здоровье лидера партии Владимира Жириновского. Руководство партии заявило о "беспрецедентном уровне лжи" интернет-изданий по этому поводу.

Напомним, в понедельник, 14 февраля 2022 года, министерство здравоохранения РФ заявило, что состояние Владимира Жириновского, госпитализированного еще в начале февраля с "омикроном", оценивается как стабильное.