В России госпитализированы 21 833 человека с коронавирусом 15 февраля 2022 года

В России госпитализированы 21 833 человека с коронавирусом за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России госпитализировали 21 833 человека.

- Количество госпитализаций <...> составило 21 833 человека и увеличилось <...> на 108,9 процента (за день до этого было 10 451), — гласит текст сообщения оперштаба.

Рост показателя наблюдается в 80 регионах страны, снижение — в пяти. Штамм коронавируса «омикрон» был обнаружен во всех субъектах России.

Напомним, академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский считает, что видимость скачков заболеваемости коронавирусом в суточной статистике возникает из-за того, что россияне чаще выбирают для тестирования дни в начале недели, в то время как в выходные эту процедуру проходят реже всего. Он также напомнил, что у России очень обширная территория. Поэтому периоды подъема и спада заболеваемости в различных регионах могут не совпадать. По его словам, подъем заболеваемости длится как правило одну-две недели, после чего следует устойчивое снижение.