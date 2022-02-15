Минтруд России предлагает расширить список профессий для альтернативной службы Фото: сайт Министерства труда и социальной защиты России

Министерство труда и социальной защиты России подготовило обновленный перечень профессий и организаций для альтернативной службы. Он пополнился 30 должностями служащих.

«Проект приказа подготовлен на основании предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по свободным рабочим местам и вакантным должностям. Он включает 127 профессий и 1034 предприятия, куда могут быть направлены молодые люди для прохождения альтернативной гражданской службы», – сообщается на сайте ведомства.

Среди новых профессий для альтернативной службы указаны агрохимик, администратор вычислительной сети, артист-солист-инструменталист, артист духового и эстрадно-симфонического оркестра, ассистент, воспитатель общежития, воспитатель профессионально-технического учебного заведения, врач-кардиоревматолог, врач-педиатр городской (районный), гидротехник, звукорежиссер, зубной врач, инженер, инструктор по труду, концертмейстер, участковый государственный инспектор по охране леса и другие.

Также в перечень добавлены 11 рабочих профессий: курьер, мойщик-уборщик подвижного состава, обувщик по ремонту обуви, оператор котельной, пожарный, помощник воспитателя, рабочий по благоустройству населенных пунктов, разнорабочий, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, стеклопротирщик и столяр.