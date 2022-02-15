Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2022 9:19

Минтруд России предлагает расширить список профессий для альтернативной службы

Среди них указаны агрохимик, администратор вычислительной сети, артист духового оркестра, воспитатель общежития и зубной врач
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Минтруд России предлагает расширить список профессий для альтернативной службы Фото: сайт Министерства труда и социальной защиты России

Минтруд России предлагает расширить список профессий для альтернативной службы Фото: сайт Министерства труда и социальной защиты России

Министерство труда и социальной защиты России подготовило обновленный перечень профессий и организаций для альтернативной службы. Он пополнился 30 должностями служащих.

«Проект приказа подготовлен на основании предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по свободным рабочим местам и вакантным должностям. Он включает 127 профессий и 1034 предприятия, куда могут быть направлены молодые люди для прохождения альтернативной гражданской службы», – сообщается на сайте ведомства.

Среди новых профессий для альтернативной службы указаны агрохимик, администратор вычислительной сети, артист-солист-инструменталист, артист духового и эстрадно-симфонического оркестра, ассистент, воспитатель общежития, воспитатель профессионально-технического учебного заведения, врач-кардиоревматолог, врач-педиатр городской (районный), гидротехник, звукорежиссер, зубной врач, инженер, инструктор по труду, концертмейстер, участковый государственный инспектор по охране леса и другие.

Также в перечень добавлены 11 рабочих профессий: курьер, мойщик-уборщик подвижного состава, обувщик по ремонту обуви, оператор котельной, пожарный, помощник воспитателя, рабочий по благоустройству населенных пунктов, разнорабочий, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, стеклопротирщик и столяр.