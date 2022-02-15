Журналист Time заявил о "расплате" Киева за помощь Вашингтона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Истерия вокруг якобы "планов вторжения России на Украину" выступила "расплатой" для Киева за корыстные интересы ее руководителей, написал в Twitter корреспондент американского издания Time Саймон Шустер.

Журналист со ссылкой на источник в окружении украинского главы Владимира Зеленского уточнил, что Штаты впервые предупредили его команду о рисках "агрессии со стороны России" осенью прошлого года.

"Американцы полагали, что она случится с вероятностью 80%. Украинцы на это не повелись", — подчеркнул Шустер.

Но, как пояснил журналист, в Киеве решили воспользоваться ситуацией и получить "помощь" от Запада.

Напомним, в последнее время США и другие государства-участники НАТО обвиняют Россию в том, что страна якобы собирается "напасть на Украину". Недавно американский лидер Джо Байден даже назвал предполагаемую дату "нападения" – по его словам, это случится 16 февраля 2022 года.

При этом американцев рассмешило это заявления главы США. Так, читатели The Hill отметили, что Байден говорит на эту тему несколько последних месяцев.