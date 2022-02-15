ЦБ и российские банки провели первые переводы в цифровых рублях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские банки совместно с Банком России начали тестирование платформу цифрового рубля, они уже провели первые переводы с валютой между гражданами. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

- Сейчас три банка из пилотной группы уже подключились к платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений, — гласит текст сообщения.

Отмечается, что клиенты банков открыли цифровые кошельки, обменяли безналичные рубли на цифровые и провели переводы между собой.

В пилотную группу входят 12 банков. Остальные подключаться к тестированию после доработок своих IT-систем.

В сентябре 2021 года Министерство финансов совместно с Банком России представили стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Она опубликована на официальном сайте министерства. Сообщалось, что в России до 2030 года появится третья форма денег - цифровой рубль. Цифровой рубль будет действовать наравне с наличными и безналичными деньгами. Отмечается, что цифровой рубль не будет являться новой криптовалютой, так как у криптовалют нет эмитента, который бы гарантировал надежность их выпуска и дальнейшего обращения.