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Политика15 февраля 2022 9:40

WSJ: кризис на Украине укрепляет позиции США в экспорте нефти и газа

Американской нефтедобывающей промышленности выгодна эскалация конфликта
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
На фоне украинского кризиса США вытесняет конкурентов с европейского рынка газа и нефти

На фоне украинского кризиса США вытесняет конкурентов с европейского рынка газа и нефти

Фото: REUTERS

Украинский кризис помог Соединенным Штатам укрепить позиции в экспорте нефти и газа, утверждает журналист Дэниэл Ергин в статье, опубликованной в The Wall Street Journal.

Он отметил, что на фоне эскалации обстановке на Украине увеличился объем экспорта американского сжиженного природного газа, а американская нефтедобывающая промышленность фиксирует резкий рост доходов.

"Сегодня нет никаких сомнений в геополитической важности новой нефтегазовой позиции Америки, - говорится в публикации. - Украинский кризис и энергетический кризис в Европе проливают свет на глобальное влияние добычи нефти и газа в США".

По оценке Ергина, увеличившаяся добыча нефти и газа в Соединенных Штатах позволит им вытеснить с европейского рынка главных конкурентов – Россию и Саудовскую Аравию.

Как ранее писал сайт kp.ru, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил удовлетворение, что "Северный поток - 2" до сих пор не поставляет российский газ в Европу и отметил, что в этом заслуга в том числе и дипломатии США.