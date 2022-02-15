Российские конькобежцы заняли второе место в командной гонке на Олимпиаде Фото: REUTERS

Мужская сборная России по конькобежному спорту выиграла серебряные медали в командной гонке на зимних Олимпийских играх в Пекине.

В составе российской команды выступили Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Победителями стали норвежские конькобежцы, выигравшие у сборной России чуть более двух секунд. Бронзовые медали завоевали спортсмены из Соединенных Штатов, передает «КП-Спорт».

Стоит отметить, что женская сборная России тоже могла оказаться в тройке призеров, однако упустила бронзовые награды в борьбе с конькобежками из Нидерландов.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе российская конькобежка Ангелина Голикова заняла третье место на дистанции 500 метров на зимних Олимпийских играх в Пекине. Кроме того, в воскресенье, 13 февраля, на Олимпиаде российский шорт-трекист Константин Ивлиев занял второе место Он выиграл серебряную медаль на дистанции 500 метров.