Следователи предъявили обвинение американцу, из-за которого сгорели 8 человек в доме Никитском бульваре

Американец сделал планировку в своей квартире, а позже продал ее дочери Юрия Башмета Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следователи предъявили обвинение гражданину США, по вине которого произошел пожар в старинном доме на Никитском бульваре. Тогда, в 2019 году, в дыму и огне погибли восемь человек. И все они без исключения обители коммунальной квартиры №48.

Пламя распространилось в квартире дочери Юрия Башмета. Ей самой вместе с сыном удалось спастись.

В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство об аресте Джеффри Свитбаума. Он обвиняется по статье 109 часть 3 УК – «причинение смерти по неосторожности двум и более лиц».

Именно в квартире американца начался пожар. По версии следствия, владелец фармацевтических складов приобрел квартиру площадью 190 кв. метров в доме 1912 года постройки в 2003 году.

Как стало известно сайту mk.ru, иностранец сделал хороший ремонт и в процессе разрешил рабочим снести несколько перегородок, чтобы помещение выглядело современным.

Позже жилье было продано дочери музыканта Юрия Башмета, сам же бизнесмен покинул РФ.

Несколько лет эксперты разбирались в ситуации и выясняли, что могло стать причиной возгорания. Специалисты пришли к выводу, что именно перепланировка способствовала страшной трагедии.

В настоящий момент иностранец находится за пределами РФ и пока возвращаться в нашу страну явно не планирует.

Кстати, когда только произошел страшный пожар, оказалось, что жильцы коммунальной квартиры много лет судились с американцем, но доказать свою правоту не смогли.

- Между нашей квартирой №48 и той, что под нами № 44 не было нормальной межэтажной перегородки. Ее разобрал еще 16 лет назад предыдущий владелец, тот, что был до Ксении Башмет. Его звали Джеффри Свитбаум. До этого межэтажное перекрытие было метр — слой керамзита, слой утеплителя жаропрочного — все как положено. Но ему захотелось потолки повыше — не 4 метра, а 5 и он разобрал свой потолок, который вообще-то был нашим полом, - рассказывали люди корреспондентам kp.ru.