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Спорт15 февраля 2022 10:02

Биатлонист Латыпов извинился за стрельбу в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Работу на огневом рубеже осложнил сильный ветер
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Сильный ветер помешал Эдуарду Латыпову сделать точные выстрелы

Сильный ветер помешал Эдуарду Латыпову сделать точные выстрелы

Фото: REUTERS

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свои промахи на последнем огневом рубеже, которые не позволили России завоевать золотые медали в мужской эстафете на Олимпиаде – 2022 в Пекине. Об этом сообщает "КП-Спорт".

"Подходил к стойке и понимал, что есть сильный ветер. Надеялся, что он стихнет, - рассказал спортсмен в эфире телеканала "Матч ТВ". - Первым выстрелом на стойке был далекий промах, дальше я старался работать в ритме. И потом тут же второй промах, мне стало так тяжело внутри".

В результате пришлось использовать дополнительные патроны. По его словам, все могло быть гораздо хуже, но все-таки удалось собраться дотерпеть финишный круг.

"Для меня это был самый сложный рубеж", - признался Латыпов и извинился за свои промахи.

Напомним, перед последним огневым рубежом российская команда лидировала с отрывом 59 секунд. Из-за промахов Латыпов ушел на два штрафных круга. В результате Россия взяла бронзовые медали.

Как ранее писал сайт kp.ru, золотые медали в мужской классической эстафете по биатлону завоевала сборная Норвегии, а серебряные медали достались французам.