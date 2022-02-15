Кулеба заявил, что в случае признания ДНР и ЛНР Россия де-факто «выйдет из Минских соглашений»

На Украине заявили, что в случае признания ДНР и ЛНР Россия де-факто выйдет из Минских соглашений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия де-факто выйти из Минских соглашений в случае признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

- В случае принятия решения о признании (самопровозглашенных ЛНР и ДНР) Россия де-факто и де-юре выйдет из минских соглашений со всеми сопутствующими последствиями, — сказал он на брифинге.

По слова руководителя украинского внешнеполитического ведомства, Киев уже уведомил Москву о своей позиции по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что профильный комитет Госдумы России в понедельник, 14 февраля, направил на дальнейшее рассмотрение в Совет сразу два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что два постановления будут обсуждаться на альтернативной основе и один из двух вариантов обращения будет принят на основе рейтингового голосования.

Напомним, что первый вариант предполагает направление обращения Госдумы напрямую к президенту Путину. Согласно второму, текст обращения вначале будет отправлен в МИД для «консультаций».

15 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что пока что никаких официальных решений о возможности признания Россией ЛНР и ДНР не принималось.