Песков заявил, что официальных решений о возможности признания республик Донбасса не принималось

Песков заявили, что официальных решений о возможности признания республик Донбасса не принималось Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Никаких официальных решений о признании Донецкой и Луганской народной республик российские власти не принимали, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Никаких официальных решений на этот счет не принималось, официальных дискуссий не ведется», – рассказал пресс-секретарь президента России на встрече с журналистами.

Комментируя обсуждение возможности признания республик Донбасса Песков отметил, что депутаты «отражают мнение народа, поэтому обсуждают то, что актуально для людей». В Кремле относятся к этому с пониманием, добавил он.

Как писал сайт kp.ru, профильный комитет Госдумы в понедельник, 14 февраля, направил на дальнейшее рассмотрение в Совет Думы сразу два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что два постановления будут обсуждаться на альтернативной основе и один из двух вариантов обращения будет принят на основе рейтингового голосования. Первый вариант предполагает направление обращения Госдумы напрямую к президенту Владимиру Путину, согласно второму, текст обращения вначале будет отправлен в МИД для консультаций.