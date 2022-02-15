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Политика15 февраля 2022 10:10

Канцлер Германии Шольц отказался от российского ПЦР-теста по прилету в Москву

Сегодня Шольц прибыл с рабочим визитом в Россию
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: REUTERS

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу сегодня, 15 февраля по приземлении в Москве тест на коронавирус сделал врач из немецкого посольства в России, от теста российской стороны канцлер отказался, написал немецкий таблоид Bild.

По информации издания, российской стороне разрешили направить немецкому правительственному Airbus наблюдателя, который бы проконтролировал выполнение ПЦР-теста. Было ли это сделано, газета не уточняет.

При этом таблоид подчеркивает, что "отказ от теста со стороны российских представителей никак не обусловлен опасениями, что ДНК канцлера может оказаться в руках России".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Шольц в ходе встречи с Путиным будет находиться на дистанции, как это было и с Макроном, потому что он не сделал российский ПЦР-тест.

Ранее сообщалось, что президента Франции на встрече в Кремле отделили от Путина длинным столом, потому что французский лидер отказался от прохождения российского ПЦР-теста на ковид. Источник в окружении президента отмечал, что французская сторона не хотела допустить попадания ДНК Макрона в чужие руки.