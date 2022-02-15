Лавров назвал интересной инициативу Польши о возобновлении диалога по евробезопасности в рамках ОБСЕ Фото: REUTERS

Инициатива Польши возобновить диалог по евробезопасности в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе представляется России интересной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы считаем это предложение интересным, потому что оно показывает понимание существующих проблем и желание что-то сделать для того, чтобы эти проблемы снимались с повестки дня. Но на данном этапе главное – это наш диалог с США и Североатлантическим альянсом, где мы обсуждаем долгосрочные правовые гарантии безопасности», – сказал дипломат на встрече председателем ОБСЕ Збигневом Рау.

Как писал сайт kp.ru на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что необходимо добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности для РФ.

Между тем подготовка ответа России на выдвинутые США условия по гарантиям безопасности находится на завершающей стадии. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.