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Общество15 февраля 2022 10:41

Жители Хабаровска смогут отследить уборку снега на дорогах

Мэр краевой столицы предложил новый инструмент информирования
Татьяна ЦВЕНГЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Жители Хабаровска смогут проследить ха уборкой снега

Жители Хабаровска смогут проследить ха уборкой снега

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После продолжительных снегопадов в Хабаровске вновь возникли неприятности на дорогах. Из-за наледей и большого количества снега увеличилось количество ДТП. Однако городские власти работают над ликвидацией последствий циклона. В частности, мэр Хабаровска Сергей Кравчук предложил информировать горожан о планируемых чистках улиц через рекламные щиты, сообщает Транссибинфо.

Еще в начале зимы в городе возникали проблемы с очисткой дорог от снега. Тогда городские власти заявили, что работе спецтехники мешают припаркованные авто. Такая же ситуация произошла и сейчас. Так у администрации Хабаровска появилась идея усилить информированность населения о предстоящих уборках улиц, с помощью размещения информации на рекламных щитах. Однако, к сожалению, информация на рекламных щитах появится еще не скоро.

Как показала практика, лучшим вспомогательным средством при уборке города от снега является прокурорская проверка. Именно благодаря предписаниям и штрафам удалось очистить дороги в предыдущий сильный снегопад.