Жители Хабаровска смогут отследить уборку снега на дорогах

Жители Хабаровска смогут проследить ха уборкой снега Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После продолжительных снегопадов в Хабаровске вновь возникли неприятности на дорогах. Из-за наледей и большого количества снега увеличилось количество ДТП. Однако городские власти работают над ликвидацией последствий циклона. В частности, мэр Хабаровска Сергей Кравчук предложил информировать горожан о планируемых чистках улиц через рекламные щиты, сообщает Транссибинфо.

Еще в начале зимы в городе возникали проблемы с очисткой дорог от снега. Тогда городские власти заявили, что работе спецтехники мешают припаркованные авто. Такая же ситуация произошла и сейчас. Так у администрации Хабаровска появилась идея усилить информированность населения о предстоящих уборках улиц, с помощью размещения информации на рекламных щитах. Однако, к сожалению, информация на рекламных щитах появится еще не скоро.

Как показала практика, лучшим вспомогательным средством при уборке города от снега является прокурорская проверка. Именно благодаря предписаниям и штрафам удалось очистить дороги в предыдущий сильный снегопад.