Сбербанк ожидает стабилизации цен на недвижимость в России

По мнению Анатолия Попова, которое он высказал в интервью РИА "Новости", на российском рынке недвижимости отсутствуют признаки пузыря. В текущем году цены на недвижимость начнут стабилизироваться. Поэтому существенного подорожания жилья не будет.

"Что касается насыщения спроса, то до этого еще далеко. Пока обеспеченность россиян жильем остается низкой по сравнению со многими странами — 27–28 квадратных метров на человека. Это как раз является одним из драйверов роста отрасли. В 2021 году цены на жилье выросли по топ-50 городов Российской Федерации, включая Москву и Санкт-Петербург, более чем на 30 процентов. Но, полагаю, в этом году начнется стабилизация и большого роста цен на жилье не будет", — прокомментировал ситуацию на рынке жилой недвижимости Анатолий Попов.

Зампред правления Сбербанка пояснил, что кредитный портфель финансового конгломерата для девелоперов жилья на данный момент достиг почти 1,8 триллионов рублей. Фактически данный показатель удваивается ежегодно.

Анатолий Попов добавил, что по большому количеству новых проектов перекрытие средствами покупателей жилья на счетах эскроу в портфеле Сбербанка превышает 100 процентов.

«Никаких проблем со спросом мы не видим: есть стабильный уровень перекрытия, и продажи у застройщиков идут даже лучше, чем мы изначально закладывали в модели движения денежных средств. Никакого пузыря здесь не надулось, ситуация абсолютно под контролем», — выразил уверенность заместитель руководителя Сбербанка.

В последнее время на рынке наблюдается рост ставок по кредитам. Однако на сектор жилой недвижимости данное обстоятельство влияет в меньшей степени. На данный момент средняя рыночная ставка для заемщиков, которые приобретают жилую недвижимость, составляет 3,3 процента. Представитель Сбербанка объясняет это тем, что счета эскроу наполнены, а реализация объектов идет высокими темпами.

"Это говорит о возросшей активности девелоперов и привлекательности отрасли для инвестирования. Здесь мы себя чувствуем очень уверенно", — сказал в заключении Анатолий Попов.