Лавров надеется, что история с отзывом миссии ОБСЕ в Косово не повторится в Донбассе

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел аналогию между отъездом сотрудников миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбассе и аналогичной ситуации в Косово, когда за этим последовала агрессия со стороны НАТО.

Глава министерства иностранных дел (МИД) РФ выразил надежду, что подобный сценарий не повторится. Соответствующее заявление Сергей Лавров сделал в ходе пресс-конференции во вторник, 15 февраля 2022 года. Трансляция мероприятия ведется на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация с миссией ОБСЕ на Украине может быть использована как инструмент для возможной провокации. Так она ответила на информацию о решении ряда стран передислоцировать своих граждан, занятых в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.