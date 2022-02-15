Лавров сообщил, что Запад поменял отношение к ряду инициатив России по гарантиям безопасности

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Запад положительно отреагировал на ряд предложения РФ по гарантиям безопасности, хотя ранее их отвергал.

- Стремительность, с какой НАТО поменяла свою позицию, говорит о том, что не все в этом блоке потеряно, что они могут признавать очевидное, когда желают всерьез, — добавил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что подготовка ответа РФ на выдвинутые США условия по гарантиям безопасности находится на завершающей стадии. По ее словам, работа в этом направлении будет продолжена. Захарова также обратила внимание на тот факт, что письма с предложениями России направлялись одним лицам, но ответили на них почему-то другие. Это еще одно доказательство тому, что многие члены НАТО и Евросоюза утратили суверенитет, заключила она.