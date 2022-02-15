Приамурье совершенствует спортивную инфраструктуру. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Около 40% жителей Амурской области регулярно занимаются спортом. А к 2024 году этот показатель в регионе планируют увеличить до 55%. Приамурье совершенствует спортивную инфраструктуру, открывая новые объекты и модернизируя старые. За последние два года в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в Приамурье оборудовали 7 спортивных площадок ГТО. На них амурчане не только сдают нормы, но и активно занимаются спортом. С 2019 года число жителей региона, сдавших нормы ГТО, увеличилось на 18 тысяч человек. Во Всероссийском рейтинге комплекса Приамурье занимает 19 позицию.

- На примере амурских муниципальных образований абсолютно очевидна взаимосвязь между качественной спортивной инфраструктурой, созданной в конкретном населенном пункте, и количеством жителей, которые регулярно занимаются спортом, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

В 2020 году при поддержке областных властей и инвесторов в Белогорье был открыт крупный горнолыжный комплекс, ставший любимым местом отдыха жителей Приамурья. Только в этом сезоне его посетили больше 9 тысяч человек. Помощь в реконструкции стадионов региону оказывает «Газпром». При поддержке компании сейчас ремонтируются стадионы в Завитинске, Райчихинске, Февральске, Восточном и Сковородино. В прошлом году по программе «Газпром – детям» был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс в Благовещенске, в котором разместился Центр боевых искусств. Планируется, что в этом году подобные ФОКи со спортивными школами будут открыты в Благовещенске, Магдагачи и Тамбовке. Недавно новый физкультурно-оздоровительный комплекс появился в Свободном.

Развивается и дворовый спорт: в рамках региональной программы для муниципалитетов были закуплены 22 комплекта мини-футбольных ворот. В этом году минспорт области собирается приобрести еще и хоккейные коробки. Новые спортивные площадки и спортзалы появляются и в амурских школах. За 2020-2021 годы министерство образования и науки Приамурья отремонтировало 19 школьных спортзалов. Еще 8 школьных залов обновят в этом году. В рамках нацпроекта «Образование» в 2022 году будут реконструированы 5 школьных стадионов. Всего на территории Амурской области действуют 133 школьных спортивных клубов. Лидерами по их числу являются Благовещенск, Райчихинск, Михайловское, Серышевский, Свободненский и Шимановский районы.

- Строительство спортивных объектов региональному министерству необходимо держать на постоянном контроле - они должны сдаваться в срок. В частности хоккейные коробки, которые планируется приобрести для муниципалитетов, должны быть установлены к следующему холодному сезону, - поручил губернатор Василий Орлов.