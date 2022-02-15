Аналитики спрогнозировали, каких сюрпризов ждать от курсов валют в феврале Фото: REUTERS

Ситуация в мире сегодня не самая простая и все чаще звучат высказывания о приближающейся войне. Хочется верить, что дело до оружия не дойдет, а вот экономические рычаги вполне возможно будут применены.

Рынки обычно очень тонко реагируют на подобные новости и колебания курсов валют начинается почти мгновенно. В настоящий момент рубль ослабил свои позиции против иностранных валют. Но бежать покупать доллары пока не стоит, уверен финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

- На этом фоне новостей о войне и череды переговоров на самом высоком уровне американская валюта подорожала до 78,29 рубля за доллар, европейская валюта — до 88,70 рубля за евро, — рассказал Life преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Эксперты советуют пока не принимать спешных решений, не снимать накопления со счетов и не менять валюту. Действовать нужно только в ситуации, когда появятся надежные признаки, что тот или иной геополитический сценарий бесповоротно начал реализовываться.

Если ситуация стабилизируется, то доллар будет колебаться в коридоре 72-76 рублей, евро — 81,5–86, - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

А вот если негативная риторика сохранится, то «американец» перешагнет отметку в 80 рублей, а европейская валюта – в 90 рублей.

Накануне цена фьючерса нефти Brent превысила 96 долларов впервые с 1 октября 2014 года. Кандидат экономических наук Михаил Беляев объясняет, что данные показатели обусловлены целым рядом факторов. Как последствиями выхода из пандемийного кризиса, так и политическими моментами.

- Геополитический фон- это тот, который создает неуверенность в мировых поставках нефти, в транспортных цепочках, в логистике, в том числе в отношении основных нефте- и газодобывающих стран, - отметил экономист в беседе с RT.

Ранее финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин прокомментировал сообщения Центробанка о начале тестирования платформы цифрового рубля.

- Лет через 8–10 прогнозируется больший перевес в сторону цифровых денег, - пояснил эксперт "Известиям".