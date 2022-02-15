Смартфон-хамелеон vivo V23 5G выходит на рынок России

Линейка смартфонов vivo V23 Series.

Новая линейка V23 series [1] включает модели с 50 Мп селфи-камерой с автофокусом, а также первый в России смартфон с корпусом из фотохромного стекла, способный изменять свой цвет под воздействием света [2].

Компания vivo представляет в России новые смартфоны V23 и V23e. Стильные модели с 50 Мп фронтальной камерой с автофокусом и корпусом из фотохромного стекла поступят в продажу 1 марта 2022 года. Покупатели, оформившие предзаказ на новые модели в период с 17 по 28 февраля, получат в подарок TWS-наушники vivo.

Уникальный дизайн

Благодаря материалу корпуса vivo V23 5G в цвете «Солнечный спектр» из фотохромного стекла, оттенок задней поверхности смартфона изменяется под воздействием ультрафиолета. Достаточно на короткое время поместить смартфон под прямые солнечные лучи, и корпус модели временно поменяет свой цвет с золотого на зеленый. Материал корпуса vivo V23, ставший результатом двухлетних разработок компании, открывает новые возможности для взаимодействия со своим устройством и безграничного творчества.

Фотохромное стекло модели vivo V23 5G в цвете Солнечный спектр.

Грани новых моделей выполнены из приятного на ощупь авиационного алюминия. Подход к дизайну V23 серии искусно сочетает в себе оптимальные пропорции и эстетику без лишних деталей.

Двойная селфи-камера 50 Мп с автофокусом и широкоугольный селфи-модуль

50 Мп – самое высокое разрешение селфи-камеры в смартфоне! Такое разрешение обеспечивает потрясающую детализацию фотографий и 4К видео. Благодаря алгоритмам на основе искусственного интеллекта, смартфон позволяет делать прекрасные снимки высочайшего разрешения в условиях недостаточной освещённости.

Селфи-камера V23 поддерживает технологию непрерывного следящего автофокуса. Она позволяет сохранить чёткость изображения движущегося в кадре человека, фокусируясь на его глазах.

Фокусировка сохраняется на объекте даже если он исчез из кадра, а затем снова появился. Благодаря этому все фото и видео будут максимально чёткими как при съёмке с рук, так и при использовании монопода.

В дополнении к 50 Мп модулю, фронтальная камера оснащена 8 Мп широкоугольным объективом. С его помощью в кадре поместится больше людей, что позволит сделать настоящее групповое селфи. Функция корректировки искажений сохранит лица всех людей на фото в естественном виде.

Двойная селфи-камера с двойной LED-подсветкой модели vivo V23 5G.

Двойная LED-подсветка для селфи позволяет создавать яркие автопортреты с естественным цветом лица даже в условиях абсолютной темноты (поддерживается в видеозвонках и стримах). Благодаря светодиодам двух цветов вы сможете выбрать, какой оттенок придать своим фото или видео.

Фотография, снятая на широкоугольный селфи-модуль vivo V23 5G.

64 Мп камера с ночным режимом. Тройная сила фотографии

Основная 64 Мп камера оснащена системой электронной стабилизации изображения (EIS), работающей совместно с гироскопом, чтобы дрожание рук при съёмке не влияло на качество картинки. Благодаря этому можно снимать превосходное видео без эффекта тряски даже в экстремальных условиях.

Улучшенные алгоритмы боке повышают качество портретных снимков с основной камеры. Матрица основной камеры GW1 отличается большей светочувствительностью и открывает широкие возможности для создания замечательных снимков при слабом освещении.

Основная 64 Мп камера одинаково хорошо справляется как с ночными пейзажами, так и с ночными портретами. Благодаря фирменному алгоритму многокадрового шумоподавления смартфон объединяет до 10 кадров в режиме ночной съёмки, чтобы снимки получались яркие и чёткие.

Для придания пейзажам большей выразительности добавлены новые стильные цветовые фильтры, созданные профессиональными фотографами специально для vivo.

Расширение памяти + 4 ГБ

Новая технология использует незадействованную внутреннюю память устройства в качестве оперативной для одновременной и плавной работы нескольких приложений.

Смартфон V23 может использовать дополнительные 4 ГБ из встроенной памяти (ROM) в качестве оперативной памяти (RAM).

Благодаря дополнительной памяти вы сможете запускать и использовать больше приложений одновременно, и на более высоких скоростях.

Новейшая версия Android

Модель V23 5G работает под управлением FunTouch OS 12 на базе Android 12 с поддержкой всех актуальных сервисов Google. За счет использования этого современного ПО смартфон будет долгое время получать обновления безопасности и оставаться актуальным.

Новые функции Android 12:

• новые виджеты для главного экрана;

• возможность ограничения доступа приложений к данным о точном местоположении;

• возможность ограничения доступа приложений к камере и микрофону;

• запуск Google Ассистент с помощью кнопки питания.

Производительность

Аккумулятор с ячейками меньшей плотности поддерживает быструю зарядку FlashCharge мощностью 44 Вт. Специальный алюминиевый сплав позволяет смартфону меньше нагреваться, чтобы вы оставались на пике производительности.

Версия vivo V23e

Младший смартфон серии отличается безрамочным 6,44 дюймовым AMOLED Halo дисплеем и стильным и изящным дизайном.

Смартфон vivo V23e в цвете Водная гладь.

Смартфон обладает выдающимися возможностями для создания качественных фото и видео. Фронтальная камера с разрешением 50 Мп с автофокусом позволяет делать идеальные селфи в любых условиях. Основной блок камер, состоящий из 64 Мп модуля с автофокусом, 8 Мп широкоугольного объектива и 2 Мп камеры для макросъемки.

Смартфон vivo V23e оснащен современным процессором и комплектуется 8 ГБ оперативной и 128 Гб основной памяти. Благодаря аккумулятору емкостью 4050 мА·ч в сочетании с быстрой зарядкой мощностью 44 Вт модель V23e всегда будет готова к работе.

Ценообразование и доступность

Новые смартфоны V23 серии поступят в продажу 1 марта 2022 года. Предзаказ на новые устройства открывается с 17 февраля.

Модель V23 5G поступит в продажу в цветах «Солнечный спектр» и «Звездная пыль». Стоимость смартфона V23 5G с объемом памяти 256 ГБ составит 49 990 рублей. Цена смартфона V23 5G с объемом памяти 128 ГБ составит 40 990 рублей. Модель V23e в расцветке «Лунная тень» и «Водная гладь» можно будет приобрести за 29 990 рублей.

Каждый покупатель, оформивший предзаказ на новые устройства, получит в подарок беспроводные наушники TWS 2 ANC при покупке vivo V23 5G и беспроводные наушники TWS 2e при покупке vivo V23e.

Изображения смартфонов V23 серии доступны по ссылке:

https://disk.yandex.ru/d/_KqK9kQRIEJ-uQ

https://disk.yandex.ru/d/Pl97SrugmPRo5g

1 Серия

2 Только для модели vivo V23 5G в цвете «Солнечный спектр»