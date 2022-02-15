Песков рассказал, чем провоцируется напряженность в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напряженность в Европе вызвана большим скоплением украинских войск рядом с линией разграничения и заявлениями США по поводу того, что скоро якобы "начнется война". А говорить о том, что Россия что-то должна предпринять, не совсем правильно, заявил во время общения с журналистами сегодня, 15 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Кремле считают, что напряженность в Европе вызвана не только и не столько российскими войсками на российской территории. Ее провоцирует огромное скопление украинских войск рядом с линией разграничения и всеми признаками того, что нельзя исключать силовой операции в Донбассе", - сказал Песков.

Также он добавил, что напряженность провоцируется и заявлениями США по поводу скорого начала войны.

Напомним, в последние месяцы Соединенные Штаты и другие страны-участники НАТО обвиняют Россию в том, что страна якобы планирует "напасть на Украину". Недавно президент США Джо Байден даже озвучил предполагаемую дату "российского нападения" – с его слов, это должно произойти 16 февраля этого года.

При этом американцы высмеяли такое заявление своего лидера. Так, читатели The Hill подчеркнули, что Байден говорит на эту тему уже в течение нескольких месяцев.