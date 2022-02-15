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Здоровье15 февраля 2022 11:30

Гинцбург заявил, что антитела от привитых «Спутником V» матерей передаются с грудным молоком

Специалист рекомендовал проходить вакцинацию с 22-й недели беременности
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Гинцбург заявил, что антитела от привитых «Спутником V» матерей передаются с грудным молоком

Гинцбург заявил, что антитела от привитых «Спутником V» матерей передаются с грудным молоком

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Антитела к коронавирусной инфекции могут передаваться с грудным молоком матерей, привитых российской вакциной «Спутник V», заявил директор научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Новорожденный в возрасте до шести месяцев будет защищен как минимум от заражения тяжелыми случаями COVID-19 с молоком вакцинированной матери», – сказал вирусолог в интервью газете The Manila Times.

Гинцбург рекомендовал беременным женщинам проходить вакцинацию с 22-й недели беременности. При этом он отметил, что исследования «Спутника V» и «Спутника Лайт» доказывают их эффективность и на других сроках.

Напомним, в прошлом году в Минздраве России заявили, что «Спутник V» не опасен для беременных.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял об особенно тяжелом течении COVID-19 у беременных в последнюю волну коронавирусной инфекции.