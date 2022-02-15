Путин назвал Германию одним из приоритетных партнеров России

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе своей первой личной встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем назвал Германию одним из приоритетных партнеров РФ.

"Рад знакомству с вами, принимать вас в Москве. Сразу хочу отметить, что федеративная республика – наш приоритетный партнер вообще и в Европе в том числе", – отметил российский лидер.

Следует заметить, что канцлеру ФРГ достался в Кремле тот же стол, что и ранее президенту Франции Эммануэлю Макрону. Путин и Шольц зашли с разных сторон, не совершая рукопожатий.

Напомним, Путин и Шольц проводят переговоры с соблюдением антикоронавирусных мер. Об этом сегодня ранее рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также ранее стало известно, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу сегодня, 15 февраля по приземлении в Москве тест на COVID сделал врач из посольства Германии в России, от теста российской стороны канцлер отказался.