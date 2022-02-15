Горноспасателей наградят после ЧП на шахте "Листвяжная". Пятерых – посмертно

В аварии на шахте "Листвяжная" погиб 51 человек / Фото: Вячеслав Светличиный

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества шестерых горноспасателей, которые участвовали в ликвидации ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Александр Аникин, Евгений Земцев, Андрей Назаров, Олег Носанчук, Алексей Рылов будут награждены посмертно. Шестой горноспасатель Александр Заковряшин считался пропавшим без вести. Его обнаружили живым на вторые сутки поисково-спасательной операции.

Президент России отметил мужество и отвагу горноспасателей, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях.

Напомним, что во время взрыва на шахте "Листвяжная" 25 ноября 2021 года под землей находились 285 человек. Большинство шахтеров смогли выбраться, но 51 человек погиб. Тех, кто был без сознания, выносили на руках.

Сразу после ЧП были задержаны три человека. Речь идет о директоре шахты, первом заместителе директора и начальнике участка. Следком Кузбасса возбудил уголовное дело, в том числе и о халатности сотрудников Ростехнадзора. Также задержано руководство холдинга СДС, которому принадлежит шахта "Листвяжная" в Кузбассе. Но никто из фигурантов дела пока не признал вину.