Глава МИД Британии заявила об «оскорблениях» со стороны Лаврова

Лиз Трасс Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила об «оскорблениях» со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.

- Нас беспокоит правительство, которые является экспансионистским по своим намерениям, которое стремится подорвать демократии на своей границе, и мы громко об этом заявляем. Честно говоря, мне все равно, какие оскорбления мне наносит Сергей Лавров, я продолжу настаивать на своем, — сказала она в эфире телеканала ITV.

При этом Трасс не уточнила, о каких именно «оскорблениях идет речь».

Ранее в статье для интернет-журнала Spiked обозреватель Мэри Дежевски выразила мнение, что высокомерие и невежество Элизабет Трасс, которые она проявила во время встречи с Сергеем Лавровым, привели к ухудшению отношений с Россией. По мнению Мэри Дежевски, визит новой главы МИД в Москву «позором» для Соединенного Королевства. В качестве примера невежества Трасс она привела заявление главы английской дипломатии, что Британия «никогда не признает» суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Обозреватель считает, что эта ошибка Трасс поставила вопрос: «зачем она вообще приехала в Россию?».