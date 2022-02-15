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Политика15 февраля 2022 12:11

Лавров назвал информационным терроризмом западную истерику о подготовке "вторжения" России на Украину

Глава МИД России подчеркнул, что страна проводит учения на своей территории
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Глава МИД России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Возвращение российских войск в места постоянной дислокации идет на основе запланированного графика и независимо от истерики и "информационного терроризма" со стороны Запада из-за якобы готовящегося вторжения России на Украину. Об этом заявил сегодня, 15 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по результатам переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.

"Касаемо учений, которые Россия проводит, в очередной раз подчеркну особо, на своей собственной территории в соответствии со своими собственными планами - они стартуют, проводятся и заканчиваются, как было запланировано. Мы об этом заявляли неоднократно. - отметил он. - И в том, что касается учений в западной части страны, в том, что касается такого же рода мероприятий на Дальнем Востоке, либо общих российско-белорусских учений, которые тоже идут строго в соответствии с заранее обозначенным графиком. И происходит это вне зависимости от того, кто и что думает, кто и как истерит относительно этого, кто и как устраивает настоящий информационный терроризм, я не побоюсь этого заявления. Караван идет".

Отметим, что в последнее время Соединенные Штаты с другими государствами, входящими в НАТО, выдвигают России обвинения в том, что страна якобы хочет "напасть на Украину". Недавно президент США Джо Байден озвучил предполагаемую дату этого события - 16 февраля 2022 года.