Лавров назвал информационным терроризмом западную истерику о подготовке "вторжения" России на Украину

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS

Возвращение российских войск в места постоянной дислокации идет на основе запланированного графика и независимо от истерики и "информационного терроризма" со стороны Запада из-за якобы готовящегося вторжения России на Украину. Об этом заявил сегодня, 15 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по результатам переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.

"Касаемо учений, которые Россия проводит, в очередной раз подчеркну особо, на своей собственной территории в соответствии со своими собственными планами - они стартуют, проводятся и заканчиваются, как было запланировано. Мы об этом заявляли неоднократно. - отметил он. - И в том, что касается учений в западной части страны, в том, что касается такого же рода мероприятий на Дальнем Востоке, либо общих российско-белорусских учений, которые тоже идут строго в соответствии с заранее обозначенным графиком. И происходит это вне зависимости от того, кто и что думает, кто и как истерит относительно этого, кто и как устраивает настоящий информационный терроризм, я не побоюсь этого заявления. Караван идет".

Отметим, что в последнее время Соединенные Штаты с другими государствами, входящими в НАТО, выдвигают России обвинения в том, что страна якобы хочет "напасть на Украину". Недавно президент США Джо Байден озвучил предполагаемую дату этого события - 16 февраля 2022 года.