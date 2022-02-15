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Политика15 февраля 2022 12:28

Медведев предупредил о рисках для экономики из-за зависимости России от импорта сырья

Замглавы Совбеза России считает, что российские запасы ископаемых "не всегда используются рационально"
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Зависимость России от импорта некоторых видов сырья формирует большие риски для экономической безопасности страны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания по обеспечению стратегических потребностей РФ в минеральном сырье.

Как он отметил, считается, что в российских месторождениях есть практически все полезные ископаемые. Хотя это действительно так, не всегда эти запасы расходуются рационально – во благо экономики и граждан, считает Медведев.

По его мнению, также "фиксируется дисбаланс между экспортом и импортом некоторых видов минеральных ресурсов".

"Скажем прямо, несмотря на всю огромную территорию нашей страны, ее обеспеченность большей частью минерально-сырьевых ресурсов, у нас имеется зависимость от поставок из других государств, что создает большие риски для экономической безопасности страны", – отметил Медведев.

Ранее сообщалось, что в России растут цены на лекарства из-за зависимости отечественного рынка от зарубежных поставок сырья и оборудования.