В офисе Зеленского назвали возвращение российских войск в гарнизоны «правильным сигналом» Фото: REUTERS

Начало процесса возвращения российских войск в пункты постоянной дислокации после учений считают в Киеве правильным сигналом, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Вполне конкретные новости о начале отвода российских подразделений от границы Украины – это правильный сигнал", – считает чиновник», – сказал он в беседе с украинским изданием «Лига».

Вместе с тем он отметил, что спецслужбы Украины «будут внимательно наблюдать за реализацией заявленных российскими военными шагов» и приобретением этим процессом «устойчивого формата».

Как писал сайт kp.ru, российские военнослужащие начинают возвращаться в пункты постоянной дислокации после совместных учений с Белоруссией. Как рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, подразделения Южного и Западного военного округов уже приступили к погрузке транспорта, они отправятся в гарнизоны во вторник, 15 февраля.