Суд оставил без изменений приговор девушке, сбившей насмерть двоих детей в Москве Фото: пресс-служба суда

Московский городской суд оставил в силе приговор Валерии Башкировой, сбившей насмерть двоих детей на улице Авиаторов в Москве. Прокуратура просила ужесточить наказание девушке до шести лет лишения свободы в колонии-поселении.

«Апелляционное представление прокуратуры и апелляционная жалоба защиты оставлены без удовлетворения», – передает ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Напомним, трагедия произошла в середине июля прошлого года. Под колеса «Мазды» попали трое детей: двоюродные братья пяти и четырех лет погибли, их девятимесячная сестра, коляску с которой на капоте прокатила иномарка, выжила.

Валерию Башкирову арестовали в зале суда. Как писал сайт kp.ru, решением суда она была приговорена к пяти годам лишения свободы. в колонии-поселении. Кроме того, еще три года после освобождения Валерия не сможет сесть за руль.