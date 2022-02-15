В Минфине не стали делать скидку на ОСАГО для автомобилистов, соблюдающих ПДД Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минфине сообщили, что в грядущем законопроекте по ужесточению ОСАГО не будет скидки для водителей с высоким коэффициентом бонус-малус — тех, кто соблюдает ПДД и не попадает в ДТП.

"Внедрение предложенного подхода в ОСАГО создаст довольно странную ситуацию: водитель, заключая договор, будет решать, какую выплату получит человек, пострадавший от его действий: то есть заплатят пострадавшему за ремонт всего автомобиля или только 50%, заплатят за травму 20 тыс. рублей или 80 тыс. рублей. Скорее всего, большая часть водителей выберут наиболее дешевые полисы с учетом износа и меньшей страховой суммой", - рассказали в пресс-службе ведомства изданию "Газета.ru".

В Российском союзе автостраховщиков отметили, что после введения новых правил стоимость ОСАГО в среднем может вырасти на 60%, а для аварийных водителей полисы подорожают до 80%..

Неправильное применение коэффициента бонус-малус (КБМ) стало самой популярной темой жалоб водителей в адрес страховщиков, сообщили в Центробанке. Автомобилисты считают, что им присваивают слишком высокий КБМ и потому ОСАГО обходится дороже. Страховщики объясняют: дело в новой АИС ОСАГО, которая теперь видит всю страховую историю водителя и отменяет необоснованные скидки, рассказывают "Известия"

Напомним, тарифы ОСАГО в 2022 году стали более индивидуальными и зависят теперь от каждого водителя и его поведения на дороге. "Комсомолка" объясняет, что конкретно изменилось. Так, главная цель реформы ОСАГО - сделать цену полиса более справедливой.