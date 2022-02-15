МВД сократило срок нежелательности пребывания комика Мирзализаде в России до 14 лет Фото: Instagram.com

Министерство внутренних дел России сократило срок нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде в стране, рассказал его адвокат Сергей Бадамшин.

Как передает ТАСС, вместо пожизненного срок нежелательности пребывания Мирзализаде в России составит 14 лет. Таким образом, пребывание комика в стране признается нежелательным до 27 августа 2035 года.

Напомним, ранее МВД России приняло решение о пожизненной «нежелательности пребывания» в стране Мирзализаде. Причиной такого решения стала шутка, которую комик озвучил в одном из комедийных шоу. За нее же он был арестован на десять суток по статье о возбуждении межнациональной вражды.

В ведомстве сообщили, что в своем публичном выступлении комик «допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».

Позже МВД обязали установить предельный срок нежелательности пребывания Мирзализаде в России