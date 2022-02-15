Минобороны Белоруссии опубликовало видео пуска ракет на совместных с Россией учениях

Минобороны Белоруссии показало пуски ракет на совместных с Россией учениях. Фото: кадр из видео Минобороны.

Белорусское министерство обороны во вторник 15 февраля опубликовало видео пуска ракет с совместных учений России и Белоруссии.

Сообщается, что пуск проведен на участке местности бывшего авиационного полигона Полесский в Гомельской области из тактического ракетного комплекса «Точка-У».

«В рамках белорусско-российского совместного оперативного учения «Союзная решимость – 2022» наши ракетчики нанесли групповой ракетный удар по цели, находящейся на удалении свыше 60 километров», - говорится в сообщении Министерства обороны.

За пуском ракет наблюдал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, он вручил отличившимся военнослужащим памятные подарки.

Ранее сообщалось, что российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022» начались 10 февраля, они продлятся до 20 февраля.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский президент не намерен посещать учения. Также он информировал, что российские войска по завершении учений будут выведены из Белоруссии.