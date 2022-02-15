Россиянам объяснил разницу между цифровым рублем с криптовалютой

Экономист Беляев призвал не путать цифровой рубль с биткоином Фото: Иван МАКЕЕВ

Экономист Михаил Беляев заявил, что цифровой рубль - это обычная национальная валюта, эмитированная Центральным Банком России и призвал не путать такую форму денег с криптовалютой.

"Крипторубль при этом не стоит путать, например, с тем же биткоином или другой подобной валютой: ни о каком майнинге в данном случае не может идти и речи. Выпуск цифрового рубля - прерогатива исключительно ЦБ", - пояснил специалист в беседе с изданием Lenta.ru.

Напомним, в России началось тестирование цифрового рубля. Как сообщили в Центробанке, регулятор и участники рынка успешно провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами, рассказывает "Российская газета".

Ранее сообщалось, что начиная с 2022 года, в оборот начнут вводиться рублевые купюры нового образца. В следующем году "ходить" начнут новые сторублевки, а до 2025 года появятся и обновленные купюры остальных номиналов, передает "Свободная пресса".

В Банке России решили, что свой электронный кошелек сможет завести любой гражданин. И без всяких комиссий. Простыми словами, цифровой рубль - это ваши деньги на счете, только не в банке, а в виртуальном кошельке. При этом ЦБ подчеркивает, что конвертировать из одного вида в другой крипторубль должно быть также просто, как снять купюры через банкомат. Подробнее об этом читайте в материале сайта KP.ru