Депутат бундестага заявил об исторической принадлежности Крыма России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат германского бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бернд Бауманн сделал заявление, что Крым исторически принадлежит российской территории.

"Крым фактически находится в составе России", - сказал Бауманн в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube-канале фракции АдГ в бундестаге.

"Исторически Украина входит в состав России... Не Украина, а Крым, извините", - сказал политик, рассмеявшись над тем, что оговорился.

Напомним, лидер "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла на минувшей неделе также заявил, что воссоединение Крыма и России является "фактом, к которому следует привыкнуть". Политик напомнил, что в Крыму провели голосование и граждане "ясно" высказались за воссоединение полуострова с Россией. При этом Крупалла охарактеризовал это как "аннексию".

Ранее crimea.kp.ru писал о 10 фактах, свидетельствующих о том, что Крым – это Россия.