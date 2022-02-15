Путин заявил, что США и НАТО трактуют принцип неделимой безопасности в свою пользу

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия не может не обращать внимания на то, как США и НАТО "достаточно вольно и в свою пользу" трактуют принцип неделимой безопасности. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

"Россия не может закрывать глаза на то, как США и Североатлантический альянс достаточно свободно и в свою пользу трактуют важнейшие принципы равной и неделимой безопасности, что зафиксировано во многих общеевропейских документах", - подчеркнул российский лидер в ходе пресс-конференции по результатам российско-германских переговоров.

Также российский лидер отметил, что силовое сдерживание России со стороны западных стран в Москве воспринимают как угрозу безопасности государству.

Как ранее писал kp.ru, глава МИД России Сергей Лавров доложил Путину об ответе НАТО по гарантиям безопасности России. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, это были "две маленькие бумажки".