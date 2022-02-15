В НАТО сообщили о готовности к диалогу с Россией по вопросам безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Союзники по НАТО проявляют открытость к диалогу с Россией по вопросам в сфере безопасности, заявила сегодня, 15 февраля постоянный представитель США при альянсе Джулиан Смит.

"Наше послание России заключается в том, что мы открыли к диалогу", - подчеркнула Смит в ходе брифинга для журналистов. Она также снова призвала Россию к принятию мер для деэскалации напряженности вокруг Украины.

Как ранее писал kp.ru, США и некоторые государства Европы допускают в отношении России агрессивную риторику, но Москва отрицает все обвинения. Об этом заявлял пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

А глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал как провокацию заявления США об угрозе "российского вторжения" на Украину. Российский министр также добавил, что пропаганда США и их союзников поощряет Киев к саботажу минский соглашений