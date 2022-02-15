Вопреки всему: Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на Олимпиаде

Камила Валиева Фото: REUTERS

Российская фигуристка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщил Telegram-канал Олимпийского комитета России.

Уточняется, что россиянка набрала 82,16 балла. На втором месте ее соотечественница Анна Щербакова: у нее 80,20 балла. Тройку лидеров замыкает спортсменка из Японии Сакамото Каори — 79,84 балла.

Россиянка Александра Трусова заняла четвертое место, набрав 74,60 балла.

Напомним, зал встретил 15-летнюю Камилу Валиеву аплодисментами и овациями. У фигуристки не получился тройной аксель, и она получила красный квадратик за невыполненный элемент. Но другие элементы российская спортсменка исполнила чисто. После выступления фигуристка не сдержала эмоций и расплакалась. Позже олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что Валиева "заслуживает аплодисменты в большей мере".