Московских автомобилистов предупредили о восьмибалльных пробках

Дептранс Москвы прогнозирует восьмибалльные пробки 15 февраля 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пресс-служба Дептранса Москвы сообщили, что вечером, 15 февраля 2022 года, в столице ожидаются пробки в 8 баллов из 10 возможных.

Ожидается, что вечером движение будет затруднено на центральных улицах, Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД, рассказывает РИАМО.

В данный момент загруженность дорог составляет 3 балла. Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

Сайт KP.ru рассказывал, чем занять в пробке. Например, можно поискать объезды, успокоиться аудиотренингом или почитать любимую "Комсомолку".

А вот президент России Владимир Путин однажды признался журналистам, что в машине слушает диски с лекциями Ключевского по русской истории. Тем более что сейчас без проблем можно купить аудиокурсы для водителей по иностранным языкам, истории, астрономии.

А в каждом книжном продаются собрания произведений русской и зарубежной классической литературы. Стоят такие "попутчики" от 150 до 500 рублей.