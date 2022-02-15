Теракт предотвращен в центре Луганска

В Луганске заявили о предотвращении террористического акта. Фото: кадр из видео МГБ ЛНР.

В центре Луганска во вторник 15 февраля предотвратили теракт. Об этом сообщает Министерство госбезопасности ЛНР. По сообщению ведомства, предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, нашли в урне для мусора в сквере Дружбы народов около 6.30 утра.

Специалисты установили, что обнаруженных предмет действительно был самодельным взрывным устройством. Его обезвредили. Как сообщает ведомство, взрывной устройство состояло из мобильного телефона, электродетонатора, двух тротиловых шашек общим весом 400 г и поражающих элементов - кусков металлической арматуры 5-20 см длиной.

Правоохранительные органы ЛНР предполагают, что взрывное устройство намеревались подорвать во время митинга в память об участниках боевых действий, исполнявших долг за пределами Отечества.

Ранее В ЛНР сообщили, что Украина планирует «постановочный теракт» на востоке страны. Подробности здесь на kp.ru.