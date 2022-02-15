Путин и Шольц обсудили работу DW в России и RT в Германии

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с канцлером Германии Олафом Шольцем работу DW в РФ и RT в ФРГ. Стороны подумают, как можно решить эту проблему, отметил глава государства.

- Я бы сейчас не хотел вдаваться в детали, чтобы не усложнять ситуацию, но мы договорились о том, что мы подумаем, как можно эти проблемы решить, — сказал российский лидер после переговоров с немецким коллегой.

Ранее Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова уличила ОБСЕ в непрофессионализме, так как организация никак не проявила себя в ситуации с запретом вещания RT в Германии. Захарова призвала ОБСЕ занять в этом вопросе "позицию честного брокера" и "настоящего управленца", подчеркнув, что у института организации по вопросам СМИ есть на это полное право.