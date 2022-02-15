Путин рассказал, кому Германия должна быть благодарна за низкие цены на газ. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости немедленно решить вопрос о вступлении Украины в НАТО. Об этом он сказал во вторник 15 февраля во время пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Переговоры российского президента и германского канцлера продолжались более трех часов.

По словам Путина, Россию не устраивает отсрочка вступления Украины в НАТО, так как это никак не меняет ситуацию.

«Для России отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не меняет, мы хотим этот вопрос решить сейчас», - сказал Путин.

В то же время Шольц заявил, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время телефонного разговора в воскресенье 13 февраля напомнил Джо Байдену об опасности вступления Украины в НАТО.

Ранее в Кремле предупредили о последствиях вступления Украины в НАТО для России.