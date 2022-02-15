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Политика15 февраля 2022 14:53

Путин заявил о необходимости немедленно решить вопрос о вступлении Украины в НАТО

Мария ПАВЛОВА
Комментарии (28)Комментарии (28)(28)
Путин рассказал, кому Германия должна быть благодарна за низкие цены на газ.

Путин рассказал, кому Германия должна быть благодарна за низкие цены на газ.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости немедленно решить вопрос о вступлении Украины в НАТО. Об этом он сказал во вторник 15 февраля во время пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Переговоры российского президента и германского канцлера продолжались более трех часов.

По словам Путина, Россию не устраивает отсрочка вступления Украины в НАТО, так как это никак не меняет ситуацию.

«Для России отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не меняет, мы хотим этот вопрос решить сейчас», - сказал Путин.

В то же время Шольц заявил, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время телефонного разговора в воскресенье 13 февраля напомнил Джо Байдену об опасности вступления Украины в НАТО.

Ранее в Кремле предупредили о последствиях вступления Украины в НАТО для России.