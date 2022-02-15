Шольц ответил на вопрос, собирается ли Зеленский выполнять Минские соглашения

Канцлер ФРГ Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все должны выполнять Минские соглашения.

"Все должны придерживаться их", - ответил Шольц на пресс-конференции на вопрос по поводу того, будет ли президент Украины Владимир Зеленский выполнять Минские соглашения.

Напомним, сегодня, 15 февраля президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры. При этом сбыли соблюдены антикоронавирусные меры.

Также ранее стало известно, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу сегодня, 15 февраля по приземлении в Москве тест накоронавирус сделал врач из посольства Германии в России, от теста российской стороны канцлер отказался. При этом подчеркивалось, что "отказ от теста со стороны российских представителей никак не вызван опасениями, что ДНК канцлера может попасть в руки России". Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Шольц на встрече с российским главой будет находиться на дистанции, как это было и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, потому что последний не сделал российский ПЦР-тест.